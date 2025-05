Presentato il format “Scialamuni”, l’evento musicale e culturale che inaugurerà ufficialmente l’estate brolese 2025. L’appuntamento è fissato per l’1 e 2 giugno sulla spiaggia di Brolo e si preannuncia come una vera esplosione di musica, sapori e divertimento.

A svelare i primi dettagli del programma, nel corso della conferenza stampa, sono stati gli organizzatori Sandro Contenta, Nino Bonina (segretario dell’associazione Olimpia) e Antonio “Bonny” Bonina, direttore artistico dell’evento. Tra gli ospiti d’eccezione figurano Il Pagante e DJ Random, due nomi di punta della scena musicale attuale.

«Scialamuni non è solo un evento, è un’idea, un progetto, un’occasione per dire che Brolo c’è» – ha dichiarato Sandro Contenta, tra i promotori dell’iniziativa. Un concetto ribadito anche da Nino Bonina, che ha aggiunto: «È un evento per Brolo, per chi la vive, per chi ci lavora, per chi vuole divertirsi. Sarà trasversale e transgenerazionale: pensato davvero per tutti. Siamo felici di avere al nostro fianco l’amministrazione comunale e tanti imprenditori locali che hanno creduto nel progetto. Scialamuni è, e deve essere, la festa di un intero paese».

Presenti anche le istituzioni: il sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, e l’assessore al turismo Nuccio Ricciardello, che hanno sottolineato il valore strategico dell’evento nell’ambito della programmazione estiva brolese.«Scialamuni è solo l’inizio – ha detto il sindaco – A seguire ci saranno eventi culturali, musicali e tradizionali, come le giornate medievali al Castello dedicate a Bianca Lancia, il Jazz Festival, il Ferragosto brolese e tante altre iniziative che renderanno Brolo un punto di riferimento turistico per l’intero hinterland.»L’assessore Ricciardello ha paragonato l’iniziativa ai grandi format nazionali, dichiarando: «Scialamuni è destinato a diventare un trend, un vero happening in stile “Jova Beach Party”. Stiamo trasformando l’immagine turistica di Brolo, e lo stiamo facendo attraverso eventi che parlano un linguaggio moderno e coinvolgente. Vi aspetto tutti… perché la festa è qui».

A chiudere l’incontro, Bonny Bonina, il volto simbolo del Karibe e curatore della direzione artistica: «La line-up è ricca e variegata, con il meglio della scena DJ locale. Ci saranno animatori, fotografi e tanti momenti a sorpresa. Le due serate avranno due grandi protagonisti: DJ Random, che aprirà la prima notte, e Il Pagante, che chiuderà in grande stile. Due fenomeni musicali in forte ascesa». “Scialamuni” prende forma con un obiettivo preciso: dare il via a un’estate vibrante, piena di eventi, musica, energia e voglia di stare insieme. Sarà un evento per tutti: giovani, famiglie, turisti, residenti… perché Brolo vuole accogliere, coinvolgere e stupire.

