Salvatore Sacco è oggi esempio autentico di come passione, impegno e formazione possano aprire le porte a esperienze straordinarie.

L’intera comunità scolastica agrigentina, attraverso una nota ufficiale, ha espresso grande orgoglio per il risultato raggiunto dallo studente, sottolineando il valore formativo dell’iniziativa e il prestigio che essa rappresenta per l’istituto.

Il suo curriculum sportivo è tutto rispetto: Classe Optimist (2018–2020): prime regate e approccio tecnico, O’pen BIC (2024): conduzione e raduni locali, Classe 420 (2024): attività pre-agonistica su imbarcazioni doppie, Classe 555FIV e Tridente 16 (2024): esercitazioni in equipaggio e sviluppo di competenze tattiche e di squadra. Salvatore ha inoltre partecipato a corsi teorico-pratici organizzati nell’ambito dei Meeting delle Scuole di Vela sia ad Agrigento che a Milazzo, consolidando una preparazione ampia e solida.

Un talento della vela e dello studio, un esempio di dedizione e passione per il mare: Salvatore Sacco, studente del Liceo “Leonardo” di Agrigento, ma di fatto velista d’adozione a Milazzo già da due anni ha vinto, appunto, il concorso nazionale “Generazione Vespucci”, promosso da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare Italiana, la Federazione Italiana Vela (FIV) e la Lega Navale Italiana.

Iscritto alla Federazione Italiana Vela dal 2018, ha cominciato il suo percorso al Club Nautico Punta Piccola Asd, per poi proseguire la sua formazione presso la Lega Navale Italiana – Sezione di Milazzo, dove è attualmente tesserato.

Il sogno di navigare sulla Vespucci si avvera per Salvatore Sacco , un ragazzo della scuola vela di Milazzo. Salvatore, vincitore del concorso “Generazione Vespucci”, salperà a bordo della nave scuola della Marina Militare. Sebbene agrigentino, da due anni Salvatore si allena e veleggia a Milazzo , sotto la guida dell’istruttore Francesco Iannucci .

