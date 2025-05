La stagione concertistica Milazzo Classica 2025 propone l’ultimo appuntamento di un cartellone andato avanti per cinque mesi. I direttori artistici della manifestazione, i maestri Elvira Foti e Roberto Metro, quest’anno hanno allestito un programma di altissimo livello, con la presenza di artisti di fama internazionale, che hanno riscosso grandi consensi da parte del pubblico, facendo registrare spesso il “tutto esaurito” al Teatro Trifiletti.

Il concerto di chiusura della stagione si svolgerà oggi venerdì 9 maggio (Teatro Trifiletti, 20.30) e vedrà l’esibizione della Compañía de Flamenco “Antares”, composta dal violinista Joaquin Palomares, dal chitarrista Claudio Piastra e dai ballerini Mamen Baños, Laura Del Sol Navarro, Guillermo Ramos e Ramón Fernández.

Si tratta di una delle più prestigiose compagnie di Danza spagnola e Flamenco di tutta la Spagna, che ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti in importanti concorsi nazionali, fra cui quelli di Ávila, di San Javier e di Roquetas de Mar; inoltre, è risultata vincitrice della migliore coreografia di Flamenco al Festival di Danza di Los Alcázares (Murcia) e della migliore coreografia nella disciplina della Danza flamenca al Concorso per giovani talenti di Águilas.

Lo spettacolo di Musica e Danza che verrà proposto a Milazzo prevede l’uso dei tacchi, dello scialle, dei bastoni e ovviamente delle famose nacchere, il tutto sotto la supervisione della ballerina e coreografa principale, la fenomenale Mamen Baños.

Insomma, il cosiddetto “dulcis in fundo”, ossia uno spettacolo che chiuderà in bellezza una stagione esaltante, che resterà a lungo impressa nella mente e nel cuore del pubblico che non ha mai fatto mancare la sua presenza ed il suo calore.

