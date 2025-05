«Vederle muoversi con sicurezza e mettere da parte ogni limite è stata una grande emozione», ha commentato la direttrice Anna Carroccio. «Questi traguardi confermano che quando l’impegno è accompagnato da uno studio serio, le opportunità arrivano. Un successo che non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un cammino che si apre verso orizzonti nuovi. Alle giovani ballerine, va l’augurio di tutta la scuola di danza e della città di Milazzo: che questa esperienza sia solo la prima di tante altre che la danza saprà regalarvi».

Un atteggiamento che testimonia non solo la passione, ma anche il rigore e la qualità del lavoro svolto quotidianamente all’interno della loro scuola di danza.

Inoltre Elisabeth Ullo (13 anni) e Federica Caruso hanno conseguito borse di studio per partecipare ai Winter e Summer Course organizzati dalla stessa accademia.

Tre giovani danzatrici della scuola Danza e Movimento, diretta da Anna Carroccio , si sono distinte durante un’importante audizione per la Iwanson International Contemporary Dance School di Monaco di Baviera, una tra le più rinomate accademie europee dedicate alla danza contemporanea.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.