Al via a Milazzo la terza edizione del Festival della Pizza d’Autore, sul Lungomare Garibaldi di Milazzo. Dopo i grandi riscontri da parte degli espositori e dell’afflusso di gente proveniente da tutta la provincia, stimata in 25mila in totale, anche quest’anno il Festival valorizzerà il piatto che tutto il mondo ci invidia, la pizza.

L’evento, che andrà avanti fino a domenica 11 maggio, è patrocinato dal Comune di Milazzo ed organizzato dal masterchef Enzo Piedimonte che dopo la grande platea di Sanremo dove ha cucinato e diretto oltre cento pizzaioli, porterà la tradizione partenopea a Milazzo, sua seconda casa e dall’esperto del sindaco al settore food Peppe Abbriano. Un parterre di ospiti esperti nel settore, tanti stand aperti dalle 18 fino all’1 di notte, in cui assaporare le migliori pizze sfornate per soddisfare tutti i palati: dai gusti classici a quelli più ricercati ed innovativi.

Per esempio, ci sarà la pizza burger, la pizza con il gambero rosso di Mazzara del Vallo e le pizze senza glutine, preparate in un ambiente totalmente dedicato per permettere a tutti di godere una buona pizza. Ma questo è solo un anticipo di ciò che i pizzaioli di tutta la provincia di Messina offriranno a quanti si ritroveranno a visitare gli stand sul Lungomare Garibaldi.

L’impegno sarà massimo anche perché come ogni Festival che si rispetti, ci sarà una giuria accreditata che decreterà il vincitore in diverse categorie. Il premio più ambito? L’accesso diretto ad entrare nel team di pizzaioli di Casa Sanremo. E poi la nota musicale, immancabile, con Radio Movida Zenith che scandirà le serate e darà ritmo e brio ai pizzaioli impegnati nella preparazione delle pizze, insieme al dj set. Tra gli ospiti, Sergio Russo terzo classificato al Campionato Mondiale Pizza Doc. e quest’anno, proprio perché la manifestazione ha raggiunto alti livelli di apprezzamento, sarà presente la troupe di Mediaset e Studio Aperto, che dedicherà al Festival della Pizza d’Autore, uno spazio all’interno della seguitissima trasmissione “Mag”.

L’ultima giornata, quella di giorno 11, inizierà con una mattina davvero “speciale”. Enzo Piedimonte insieme al sindaco di Milazzo Pippo Midili, saranno sul palco del festival per un cooking show in cui i veri protagonisti saranno i ragazzi “speciali”. L’entusiasmo con cui i ragazzi, le loro famiglie e le associazioni hanno vissuto la scorsa edizione, ha spinto gli organizzatori a dare anche stavolta l’esclusività della domenica ai bambini e ragazzi “speciali” lasciando loro tutto lo spazio che vorranno per esprimersi liberamente davanti al forno dei pizzaioli. Così tra farina e panetti di pizza, sforneranno per i presenti delle pizze d’autore da gustare in un momento di grande condivisione ed inclusione.

Un appuntamento dunque da non perdere, in cui tradizione e solidarietà si intrecciano e fanno squadra, perché il buon gusto non sia solo a tavola ma nel sapere donare a tutti momenti davvero

“speciali”.

