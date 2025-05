A nome di tutti i militari della Capitaneria di Porto di Milazzo, il comandante Alessandro Sarro ha voluto compiere un gesto di profondo valore simbolico. Sulla tomba di Giuseppe è stato deposto un oggetto raffigurante il logo della Guardia Costiera celebrativo del 160° anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto. Un segno tangibile che Giuseppe continua a vivere nella memoria e nel cuore di tutti noi, come parte integrante della nostra storia e della nostra identità.

Alla presenza della madre Adele e di alcuni amici, si è rinnovato il ricordo del giovane militare che perse la vita nel crollo della torre piloti del porto di Genova il 7 maggio del 2013. Il momento di preghiera, officiato da padre Carmelo Russo , ha offerto parole di conforto e speranza, accompagnando i presenti in un intenso momento di riflessione spirituale e umana.

Milazzo, la Capitaneria di Porto ricorda Giuseppe Tusa. La cerimonia per il dodicesimo anniversario

