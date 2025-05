E quest’anno sarà presente la troupe di Mediaset e Studio Aperto, che dedicherà al Festival della Pizza d’Autore, uno spazio all’interno della seguitissima trasmissione “Mag”. L’ultima giornata, quella di giorno 11, inizierà con una mattina davvero “speciale”. Enzo Piedimonte insieme al sindaco Pippo Midili, saranno sul palco del festival per un cooking show in cui i veri protagonisti saranno i ragazzi “speciali”.

E così sarà possibile gustare la pizza burger, la pizza con il gambero rosso di Mazzara del Vallo e le pizze senza glutine.L’impegno sarà massimo anche perché come ogni Festival che si rispetti, ci sarà una giuria accreditata che decreterà il vincitore in diverse categorie. Il premio più ambito? L’accesso diretto ad entrare nel team di pizzaioli di Casa Sanremo. E poi la nota musicale, immancabile, con Radio Movida Zenith che scandirà le serate e darà ritmo e brio ai pizzaioli impegnati nella preparazione delle pizze, insieme al dj set.

Un parterre di ospiti esperti nel settore, tanti stand aperti dalle 18 fino all’1 di notte, in cui assaporare le migliori pizze sfornate per soddisfare tutti i palati: dai gusti classici a quelli più ricercati ed innovativi.

