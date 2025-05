Regala momenti di grade emozione il passaggio della nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci nelle acque della Città di Milazzo.Il passaggio è stato fortemente voluto dal Direttore Generale e cofondatrice di Marevivo Carmen di Penta e organizzato in pochi giorni dal Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo Alessandro Sarro e da Peppe Maimone dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo. Hanno accolto la Vespucci le motovedette della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, i mezzi nautici dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo e di Marevivo, le barche a vela della Lega Navale e del nautico Leonardo Da Vinci di Milazzo diretto dalla preside Stefania Scolaro, i rimorchiatori, i piloti, gli ormeggiatori, pescatori, gli operatori del mare. La nave è stata scortata dal Porto di Milazzo fino all’Area Marina Protetta Capo Milazzo e durante la rotta ci sono stati grandi momenti di emozione quali il saluto militare delle motovedette, il saluto di tutte le imbarcazioni che hanno fatto riecheggiare il suono delle sirene, i giochi d’acqua dei rimorchiatori, ma ancora più emozionante è stata la benedizione con il Sacro Mantello di San Francesco di Paola, che padre Saverio Cento Superiore del Santuario milazzese e Cappellano del Porto ha rivolto alla Vespucci e al suo equipaggio guidato dal comandante Giuseppe Lai.

Padre Saverio a bordo della Motovedetta della Guardia Costiera, ha più volte sollevato in cielo, davanti la Città di Milazzo e nelle acque dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo la Sacra Reliquia.

Ad accompagnare il solenne momento il suono degli strumenti della Banda Musicale Mascagni di Milazzo. Al fianco del superiore anche il Sindaco di Milazzo Pippo Midili, il Comandante della Polizia Locale Giacomo Villari e gli uomini della Capitaneria di Porto. Sui mezzi navali che hanno accompagnato la Vespucci il Comandante della Sezione Navale della Guardia di Finanza di Milazzo Simone Nunzio Ruggeri, il presidente e il direttore dell’Amp Capo Milazzo Giovanni Mangano e Giulia Visconti, componenti della Giunta Municipale. Migliaia di cittadini hanno osservato il passaggio della nave più bella del mondo, che per l’occasione ha issato anche la bandiera di Marevivo, dalla Marina Garibaldi e lungo la strada Panoramica. Anche una nutrita rappresentanza degli studenti dell’Istituto Comprensivo terzo di Milazzo, guidata dal dirigente scolastico Alessandro Greco, hanno salutato la regina dei mari. L’Amerigo Vespucci ha proseguito il suo cammino verso le Isole Eolie per poi fare sosta nel porto di Palermo.

«Da quarant’anni Marevivo collabora con la Marina Militare – confessa Carmen di Penta – non a caso a bordo della nave scuola è presente la mostra internazionale “Only One” sul tema della Transizione Ecologica, che ha fatto il giro del mondo. Marevivo è parte attiva del Consorzio dell’Area Marina Protetta e il passaggio del Veliero della Marina Militare per me rappresenta un vero motivo di orgoglio. Ho fortemente voluto questo passaggio per fare un regalo ad un angolo di paradiso che Madre Natura ci ha donato. Il mio grazie va a tutte le donne e gli uomini che hanno contribuito a questo straordinario evento».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin