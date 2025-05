Sulla Amerigo Vespucci, che domani passerà da Milazzo, è allestita una mostra sui temi della transizione ecologica che rientra nelle iniziative della campagna internazionale lanciata da Marevivo, Marina Militare e Fondazione Dohrn partita a bordo della navi scuola Palinuro e Vespucci.

La mostra è incentrata soprattutto sui temi della transizione energetica, ecologica e alimentare, sul concetto di economia circolare, sull’inquinamento da plastica e sul riscaldamento di mari e oceani. L’obiettivo è quello di creare sempre più consapevolezza sul fatto che la nostra salute, come quella di tutti gli esseri viventi, dipende dall’armonia tra il mondo vivente e quello non vivente e che le attività umane – come il prelievo di risorse alimentari, l’over-fishing, gli allevamenti intensivi, la distruzione degli habitat e la deforestazione – hanno rotto questa armonia che possiamo ristabilire solo lavorando tutti insieme con un approccio olistico, a diversi livelli.

