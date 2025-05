Next

Next

“Con questo evento – commenta il Sindaco Salvatore Agliozzo – vogliamo offrire una vetrina al nostro territorio, alle sue bellezze, ai suoi sapori, alle sue tradizioni. Lo Spring Food Expo è una festa per tutti, ma anche un’occasione di rilancio per la nostra economia locale”.

Durante la due giorni sono previsti escursioni, giochi per bambini, eventi musicali. L’evento si propone quindi tramite degustazioni, musica e intrattenimento di valorizzare il territorio e le sue aziende con il patrocinio del Comune di San Teodoro e dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

La parte culturale dell’evento sarà allietata dagli show-cooking domenica mattina alle 11 alla presenza dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, il delegato ONAF (Assaggiatori formaggi) Prof. Pietro Pappalardo, il Prof. Salvatore Bordonaro Docente in zootecnia generale e miglioramento genetico presso il Di3A di Catania, il Prof. Giuseppe Minnolo Docente di gestione delle acque negli edifici per l’enogastronomia presso i Di3A di Catania, Prof. Giuseppe Muratore Docente di food packaging presso il Di3A di Catania, lo chef Gianluca Barbagallo di Villa Miraglia, il prof. Gaetano Chinnici Docente di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale presso il Dip. di Economia e Impresa di Catania, Carlo Savoca del Caseificio Latino e Giuseppe Ragusa dell’omonimo caseificio. Il professor Fabio Monreale (Presidente Associazione Natura Sicula) curerà il momento di approfondimento sulle piante alimurgiche alle ore 15.00 e si continuerà poi tutta la domenica fino al djset delle 19.00. Il tutto moderato e presentato dal giornalista gastronomico Santi Cautela, direttore del giornale di food e wine Il Tirrenico Magazine.

In particolare nelle due giornate del 10 e 11 maggio si terrà l’Expo del food con un focus sui formaggi locali e sulle piante alimurgiche e fitoalimurgiche, ossia le piante commestibili.

Promozione del territorio, al via il San Teodoro Spring Food Expo. Stand e Show Cooking

Promozione del territorio, al via il San Teodoro Spring Food Expo. Stand e Show Cooking

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.