Ennesima lite notturna a Milazzo. Questa volta con un ferito. E’ la quarta rissa tra giovani nel giro di due mesi. E’ accaduta, come sempre, in pieno centro cittadino e per futili motivi. Probabilmente per uno sguardo di troppo ad una ragazza che avrebbe provocato la reazione del fidanzato pronto a vendicarsi.

I particolari sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo guidata dal capitano Alberto Del Basso che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

Da una prima ricostruzione, pare che all’origine della rissa avvenuta in piano Baele (lo stesso punto dove due settimane fa si erano registrati altri scontri tra ragazzini) dopo le 2.30 di sabato notte ci sia stata una discussione degenerata in un’aggressione con un oggetto tagliente. Il giovane, infatti, presentava una lieve ferita da taglio al viso e non è ancora chiaro con quale strumento è stata inflitta.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e più pattuglie dei Carabinieri. Il ragazzo ferito è stato subito soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale Fogliani. I militari, invece, hanno identificato i responsabili dello scontro, ragazzi tra i 25 ed i 28 anni, e avviato subito le indagini. Anche in questo caso fondamentali saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Proprio di recente la Questura di Messina ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (comunemente noti come “Daspo Willy”) per gli autori di un’altra violenta rissa nell’ex Pescheria.

