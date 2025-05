Prestazioni che hanno creato entusiasmo nella città e fatto avvicinare molta gente. In vista della gara di sabato giungono segnali di una massiccia presenza di pubblico al Palazzetto pronto a supportare la compagine di Coach Priulla. Prevista anche una nutrita presenza di tifosi messinesi che giungeranno a Milazzo al seguito della propria squadra.

La formazione mamertina che ha chiuso al secondo posto i Play In Gold non nasconde le proprie ambizioni supportata dagli ottimi risultati conseguiti ad oggi sul campo.

È tempo di Playoff e Milazzo si mobilita per la sfida di Sabato 10 Maggio ore 18:30 che vedrà la Svincolati ospitare la Basket School Messina in gara-1 dei quarti di finale del campionato di Serie B Interregionale.

