LA CURIOSITA’ . Su iniziativa di Marevivo verrà prelevato un campione di acqua dell’Amp che l’Amerigo Vespucci porterà in Liguria. L’acqua milazzese verrà consegnata ad un’altra area marina protetta come atto di gemellaggio.

All’evento parteciperanno le forze dell’ordine, gli operatori marittimi e portuali e i pescatori. Coinvolte anche le scuole cittadine. Inoltre padre Saverio Cento , nella qualità di Cappellano del Porto darà la benedizione alla gente di mare portando in mare la reliquia del Sacro Mante llo di San Francesco di Paola.

Domani, mercoledì 7 maggio, alle tredici e trenta, il veliero della Marina Militare potrà essere visto direttamente dalla Marina Garibaldi subito dopo proseguirà verso la costa del promontorio del Capo per raggiungere l’Area Marina Protetta.

L’Amerigo Vespucci, la “nave più bella del mondo”, domani arriva a Milazzo. Un evento fortemente voluto da Carmen Di Penta direttore generale e cofondatrice di Marevivo in collaborazione con l’Area Marina Protetta Capo Milazzo, la Capitaneria di Porto Guardia Costiera e la Città di Milazzo.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.