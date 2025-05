Milazzo, rinviata a domenica la Berrettella. In processione con San Francesco

La processione della Berrettella è stata rinviata a domenica 11 maggio.

Partirà dopo la messa delle 17.30 dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore. La decisione è stata presa oggi dal Comitato per i Festeggiamenti della Festa di San Francesco presieduto da padre Saverio Cento per poter, in maniera contestuale, riportare San Francesco all’interno del Santuario.

Ieri, infatti, il corteo religioso si è fermato davanti la parrocchia di Vaccarella a causa della pioggia.

Il Comitato ha deciso di rinviare la data del 6 maggio per consentire ai mbuttaturi, stanchi dopo due giorni di processione, di riposare prima di poter di portare di nuovo in spalla il simulacro.

Ecco il programma di domenica 11 maggio:

17. 30 la messa, subito dopo il rituale della Berrettella che verrà imbarcato su un mezzo della Guardia di Finanza ormegiato al pontile di Santa Maria Maggiore.

Subito dopo il tradizionale percorso in mare, il lancio della corona ai caduti in mare e la preghiera del marinaio.

Dopo il rientro della Berrettella partirà la processione che farà il giro di Vaccarella come da programma. .

Subito dopo San Francesco farà rientro al Santuario.

Tutte le celebrazioni religiose di domenica verranno celebrate nella chiesa di Santa Maria Maggiore.



