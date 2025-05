«Viva soddisfazione per l’importante risultato raggiunto dall’amministrazione Midili che, grazie all’impegno dell’onorevole Pino Galluzzo, da sempre pronto a sostenere le istanze del nostro territorio, è riuscita a recuperare un progetto che sembrava irrimediabilmente perduto».

A scriverlo in un comunicato stampa è il Coordinamento Cittadino e il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in riferimento all’approvazione del progetto dei lavori del “Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione in contrada Fossazzo“, firmato dal Commissario Straordinario Unico alla Depurazione e al Riuso delle Acque Reflue, Fabio Fatuzzo. Il documento è firmato da Mario Sindoni, Sebastiana Bambaci, Giuseppe Doddo, Alessia Pellegrino, Rosario Piraino.

Pippo Midili e Pino Galluzzo

«Con soddisfazione – continuano – vengono accolte le parole del sindaco Pippo Midili, che pubblicamente ha ringraziato Pino Galluzzo per il suo importante contributo nel superare l’empasse in cui si era arenato il progetto, che la Regione Siciliana aveva revocato alla precedente amministrazione nel 2016 e da questa, successivamente, semplicemente “dimenticato”. Il risultato è innegabilmente il frutto di un grande lavoro di squadra, coordinato dall’onorevole Galluzzo che, insieme ai suoi consiglieri, ai dirigenti cittadini del partito ed ai militanti sono impegnati nel dare risposte concrete alle esigenze quotidiane della nostra città. Sono sotto gli occhi di tutti i risultati ottenuti dall’amministrazione Midili, di cui ne facciamo orgogliosamente parte, che sta rendendo la nostra città più vivibile, più bella, in forte crescita. Questi sono risultati che nessun’altra amministrazione, né classe politica erano mai riusciti a raggiungere».



«Un doveroso ringraziamento va all’onorevole Fatuzzo, Commissario Straordinario alla depurazione e al riuso delle acque reflue, che ha firmato l’approvazione del progetto finanziato, per l’impegno profuso nel raggiungere tale risultato. Continueremo a lavorare nell’interesse della nostra città, consapevoli che il lavoro serio porta grandi risultati. Ringraziamo Pino Galluzzo che non ci ha mai fatto mancare il suo impegno e il suo costante sostegno».



Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin