Vuoi scoprire come lo stress incide sulla tua vita. Puoi farlo seguendo l’evento “Verso il tuo Benessere” ideato da Adriano Russo, fisioterapista e mental coach. Lo stress provoca un irrigidimento generale del corpo. Questa tensione costante porta i muscoli a rimanere contratti, rendendoli più vulnerabili a contratture dolorose e fastidiosi blocchi articolari.

È proprio come se il corpo si preparasse costantemente a una minaccia, mantenendo una postura di “allerta” che a lungo andare si traduce in rigidità e dolore.

Inoltre, il peso eccessivo delle responsabilità può letteralmente gravare sulla colonna vertebrale. Immagina un macinino che preme incessantemente: questa pressione prolungata può alterare la postura naturale della schiena, contribuendo ulteriormente a dolori cronici e squilibri muscolari. Quindi, è cruciale riconoscere il legame stretto tra la sfera emotiva e il benessere fisico, specialmente per quanto riguarda il sistema muscolo-scheletrico. Gestire lo stress non è solo importante per la mente, ma è anche un passo fondamentale per alleviare e prevenire dolori fisici.

L’impossibilità di dedicare tempo al proprio benessere fisico, infatti, portano a diverse conseguenze negative.

Si trascura l’attività fisica regolare: un corpo in movimento è più elastico e meno soggetto a rigidità. La mancanza di tempo spesso sacrifica l’esercizio, indebolendo la muscolatura di supporto e riducendo la mobilità articolare.

Si assumono posture scorrette prolungate: La fretta ci porta a lavorare, studiare o svolgere attività quotidiane in posizioni inadeguate per periodi prolungati, senza la possibilità di fare pause e sgranchirsi. Questo sovraccarica specifici gruppi muscolari e la colonna vertebrale.

Si dorme meno e peggio: La mancanza di tempo spesso si traduce in notti più corte e sonno disturbato. Durante il sonno, il corpo si rigenera e i muscoli si rilassano. Un riposo insufficiente amplifica la tensione muscolare e la percezione del dolore.

Si trascura l’alimentazione: La fretta può portare a scelte alimentari rapide e poco salutari, che possono contribuire a infiammazione nel corpo e indirettamente influenzare il benessere muscolo-scheletrico.

Di tutto questo si parlerà in “Verso il tuo benessere” in programma dal 10 all’11 maggio all’Eolian Milazzo Hotel, ideato ed organizzato da Adriano Russo.

