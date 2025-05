A Messina e Milazzo, chi ha ordinato una cena da casa negli ultimi anni probabilmente ha incontrato My Lillo. Non solo un servizio di consegne a domicilio, ma un progetto nato nel territorio, cresciuto giorno dopo giorno tra le mani di chi ha creduto che anche in Sicilia si potesse costruire qualcosa di nuovo, efficiente, vicino alle persone. Dopo cinque anni di attività, My Lillo chiude un capitolo importante della sua storia, passando il testimone ad Alfonsino S.p.A., che ne raccoglie l’eredità per continuare a servire le comunità locali.



La storia di My Lillo è fatta di passione e determinazione, un servizio nato e cresciuto interamente a Messina, in un settore dominato da grandi nomi, riuscendo a ritagliarsi un posto rilevante grazie a una visione semplice ma ambizioso, offrendo un servizio puntuale, umano e radicato sul territorio.



Nel tempo, My Lillo è diventato molto più di un’app di consegne. È stato un ponte tra i ristoratori locali e migliaia di cittadini, un alleato fidato in un periodo storico complesso, e un esempio di impresa giovane che ha saputo costruire dal basso un modello funzionante, coinvolgendo oltre 40.000 clienti e consegnando più di un milione di piatti.

Gianluca Penna, fondatore di My Lillo, saluta con queste parole: «Ci congediamo con gratitudine e orgoglio, nessun risultato sarebbe stato possibile senza le persone. Un grazie profondo va ai rider, che ogni giorno, con dedizione e impegno, hanno percorso le strade della città per garantire puntualità e qualità; agli operatori, veri e propri ambasciatori del servizio, che hanno saputo creare e coltivare relazioni solide con i ristoratori e i partner locali e soprattutto ai clienti. Ma un ringraziamento speciale va inoltre all’ampia compagine societaria di My Lillo, fiera dell’obiettivo raggiunto, che con coraggio e spirito ha sostenuto l’evoluzione dell’azienda, contribuendo in maniera fondamentale alla sua affermazione. Siamo certi che Alfonsino saprà proseguire con la stessa passione e con nuove energie. Ora, con il passaggio di gestione, si apre una nuova fase. La scelta di affidare il servizio ad Alfonsino S.p.A. nasce da una visione condivisa di crescita e innovazione, ma anche dal desiderio di lasciare il progetto in mani che possano farlo evolvere nel rispetto del percorso fatto fin qui».



Alfonsino S.p.A., azienda italiana leader nel settore del food delivery nei centri di piccole e medie dimensioni, è riconosciuta per la sua attenzione al territorio e per la capacità di offrire soluzioni tecnologiche accessibili e innovative. La sua esperienza e solidità rappresentano una continuità e allo stesso tempo una spinta verso nuovi traguardi.



Carmine Iodice, CEO di Alfonsino S.p.A., accoglie con entusiasmo la sfida: «Per noi è un onore raccogliere il testimone di un progetto che ha lasciato un segno profondo nel territorio. Siamo pronti a continuare, valorizzando quanto costruito e guardando con fiducia al futuro. Con questo passaggio, My Lillo saluta la propria comunità con il cuore colmo di riconoscenza, certa di lasciare in buone mani ciò che è stato costruito giorno dopo giorno, consegna dopo consegna».

