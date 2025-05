Trova un portafogli con quai tremila euro al suo interno e lo porta al Comando di Polizia Locale. E’ successo ieri a Milazzo. Protagonista della vicenda è una donna mamertina. La trentaquattrenne non appena ha trovato il portamonete, pieno anche di numerose carte bancarie, ha subito chiesto aiuto ai vigili urbani per rintracciare l’uomo straniero che lo aveva perso.

Certosino il lavoro degli uomini della Polizia Locale che, non appena in possesso dei documenti dell’uomo, hanno contattato tutte le strutture ricettive della città e rintracciato l’uomo in un noto Bed and Breakfast cittadino. Un uomo svizzero arrivato nella città del Capo il giorno della festa dei lavoratori per una vacanza.

A confermare la notizia l’assessore Francesco Coppolino che coglie subito l’occasione per mettere in evidenza il gesto di grande lealtà della donna e la competente gestione della situazione da parte degli agenti.

«Dopo diverse telefonate – confessa Coppolino – non appena hanno rintracciato l’uomo, che nel frattempo si era messo alla ricerca del suo portafoglio, hanno esultato tutti. Non è stato facile individuare il proprietario proprio perchè straniero. Per questo motivo voglio ringraziare tutto il Comando guidato dal dirigente Giacomo Villari. Ma voglio soprattutto ringraziare la nostra concittadina, il suo gesto fa onore a tutta Milazzo».





