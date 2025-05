Il Collettivo Malerba e l’A.N.P.I. sez. ‘Eliana Giorli La Rosa’ di Milazzo organizzano un incontro di approfondimento sulla Palestina. L’appuntamento è oggi pomeriggio, venerdì 2 maggio, alle 18.30, Atrio del Carmine.

All’incontro “Voci dalla Palestina” prenderanno parte Floriana Bucca, cooperante internazionale, Marco Pirrello, regista, Antonio Mazzeo, giornalista. Introduce e modera Antonio Nunzio Isgrò di Anpi.



«Sarà con noi – si legge in un comunicato stampa – chi ha vissuto e operato nel territorio palestinese e attraverso il loro racconto comprenderemo l’orrore dell’occupazione coloniale e l’importanza della resistenza e della lotta di liberazione. Sarà l’occasione, inoltre, per parlare della complicità degli Stati occidentali, compreso quello italiano, e della connivenza istituzionale che persiste tra l’industria bellica made in Italy e Israele. Quello che sta accadendo nel mondo, anche in questi giorni, evidenzia l’urgenza di ricercare, in maniera collettiva, altri modi di intendere le relazioni diplomatiche, istituzionali, economiche e sociali; ci dice che abbiamo bisogno di moltiplicare momenti di discussione e di azione concreta per indebolire la presa sociale della guerra. Occorre fare ciò partendo dai contesti che viviamo quotidianamente.

