La rinata Gim di Milazzo (leggi qui) spegne la sua prima candelina. Domani, un giorno prima della storica processione di San Francesco, la Gioventù Minima milazzese festeggia un anno di attività.

«Ispirati sempre dagli insegnamenti lasciati “Du Santu Patri“, San Francesco di Paola – dice il presidente Emanuel Piraino, abbiamo cercato di avvicinare i giovani alla fede di Dio seguendo l’esempio del Santo compatrono di Milazzo. Un Grazie di cuore va al nostro caro Padre Saverio Cento che ha fortemente voluto tutto questo dandoci massima fiducia. Gli siamo veramente grati per l’apertura che ha nei nostri confronti, per la sua costante presenza e per la capacità, attraverso il dialogo, di responsabilizzarci come fa un vero Padre spirituale».

Per festeggiare martedì, dopo la processione della Berrettella, verrà allestito un buffet di dolci per tutti i fedeli presenti.

