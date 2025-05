Il Commissario Straordinario Unico alla Depurazione e al Riuso delle Acque Reflue, Fabio Fatuzzo, ha firmato l’approvazione del progetto dei lavori del “Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione in contrada Fossazzo“.

Adesso si provvederà all’affidamento dell’esecuzione dei lavori con procedura di gara aperta a seguito di pubblicazione di bando sulla base dei criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’importo massimo stimato dell’appalto per il “Secondo lotto ristrutturazione e adeguamento dell’impianto di depurazione in contrada Fossazzo e della condotta sottomarina” è di 11.183.016,44 euro (più Iva).

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pippo Midili. «È stata un lunga rincorsa contro il tempo – dice – per riuscire a recuperare un progetto che nel 2016 l’allora amministrazione era riuscita a farsi togliere dalla Regione e che poi aveva “dimenticato” di seguire. Debbo ringraziare l’onorevole Galluzzo per avere dato un importante contributo nello sbloccare l’impasse e l’onorevole Fatuzzo che ha concluso il lungo e contorto iter nel quale si era incanalato il progetto.

«Si tratta – conclude il primo cittadino – di uno dei risultati più importanti ottenuti da questa amministrazione per la città di Milazzo, del quale tutti dovremmo essere contenti».





Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin