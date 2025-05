Fogliani, il Rotary dona una poltrona ergonomica per le neo mamme. E’ la seconda in tutta la Sicilia

Il Rotary Club di Milazzo ha acquistato e donato al reparto di Neonatologia dell’ospedale Fogliani una poltrona d’allattamento ergonomica per l’allattamento. Una sedia per le neomamme dalle caratteristiche particolari. Questa è, infatti, la seconda esistente in tutta la Sicilia. La prima si trova all’aeroporto di Palermo.

La Poltrona studiata per essere confortevole per tutte le posizioni di allattamento, compresa quella a tandem per gemelli, allevia i dolori posturali e post parto delle donne. Ha un rivestimento in eco-pelle ignifuga, antibatterica e lavabile.

Il colore scelto è stato il fucsia ed è stata posizionata nel Lactarium, allestito tre anni fa sempre dal Rotary al nosocomio mamertino.

La poltrona oltre alle mamme ricoverate dopo il parto, potrà essere utilizzata anche dalle donne di altri reparti o in attesa negli ambulatori che hanno bisogno di allattare i propri figli.

«Le mamme – ha detto Felice Nania, presidente del Rotary – sono sempre al centro delle nostre iniziative. Questo nuovo acquisto va ad arricchire la stanza che ospita il Lactarium»

«Ringrazio molto il Rotary per la donazione – precisa Ada Betto, primario del reparto di pediatria dell’ospedale di Milazzo – che assume una connotazione particolare anche perché proprio il 12 maggio a Milazzo ci sarà un evento formativo aziendale in stretta collaborazione con la Blud del Policlinico di Messina e si parlerà di donazione e raccolta del latte umano. E’ incessante per i medici e gli infermieri del reparto il lavoro da svolgere per implementare il progetto regionale dei primi 1000 giorni di vita, sensibilizzando sempre di più le mamme verso un allattamento sereno, confortevole e consapevole»

