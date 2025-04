Facendo seguito all’incontro che si è svolto ieri al Commissariato di Polizia, padre Saverio Cento, superiore del Santuario di San Francesco di Paola, comunica le disposizioni ricevute dall’Autorità di Sistema Portuale, dalla Guardia Costiera e dal Vice Questore Lara La Rosa. ECCO TUTTE LE MISURE DA RISPETTARE.

Carissimi fedeli,

ci prepariamo a vivere insieme la solenne processione di San Francesco di Paola, Patrono della Gente di mare, momento tanto atteso di fede e di tradizione popolare. Ma perché tutto si svolga in sicurezza e nel rispetto delle norme, è necessario che ognuno faccia la propria parte, con responsabilità e amore per ciò che rappresentiamo.

Ricordiamo a tutti che accanto alla vara di San Francesco non è consentito appoggiarsi o sostare, in particolare per i fedeli con bambini. Solo i portatori, gli steward e il personale della Protezione Civile sono autorizzati a stare in prossimità del Santo.

Con immensa gioia, dopo anni, ci è stato nuovamente concesso l’ingresso nell’area portuale per recarci sotto bordo alla nave, per riprendere una tradizione che appartiene alla storia della nostra città. Ma questo dono va custodito con ordine e rispetto: solo il Santo, i portatori, le autorità e la banda musicale potranno accedere al varco. Nessun altro.

Questo non è solo un regolamento: è un patto di fiducia.

Una fiducia che è stata espressa con chiarezza e generosità dal Comandante Alessandro Sarro della Guardia Costiera e dalla dottoressa Lara La Rosa, Vice Questore della Polizia di Stato e dall’Autorità di Sistema Portuale. A loro va il nostro più sincero ringraziamento, perché hanno creduto nel senso civico e nella maturità di tutto il popolo milazzese. Non tradiamo la fiducia che hanno riposto in noi. Dimostriamo di essere degni di questo onore.

Se le regole non verranno rispettate, l’ingresso potrà essere nuovamente vietato per sempre. Per questo vi esorto con il cuore in mano: se amate davvero San Francesco, se volete che la tradizione continui, dimostrate il vostro attaccamento con il rispetto, con l’ordine, con il silenzio operoso dei devoti veri.

Non cancelliamo il passato. Onoriamolo con responsabilità. Procederemo insieme, nel segno della fede e della disciplina. Altrimenti saremo costretti – come negli ultimi anni – a proseguire la processione senza fermarci.

Ve lo chiedo in nome di San Francesco di Paola: custodiamo con amore ciò che ci unisce, e rispettiamo ciò che ci permette di andare avanti.

Grazie di cuore a tutti

P. Saverio Cento, Superiore del Santuario

