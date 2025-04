La Svincolati Milazzo che ha chiuso al secondo posto in classifica i Play-In Gold è pronta adesso a tuffarsi nei quarti di finale Playoff con molte ambizioni. La Basket School Messina sarà l’avversaria della compagine milazzese, si giocherà al meglio delle tre gare con gara-1 sabato 10 maggio al Pala Milone, gara-2 giovedi15 a Messina ed eventuale bella a Milazzo domenica 18 maggio.

Il presidente dei mamertini, Riccardo Giambò, pensa in grande. «La Svincolati – dichiara – ha disputato ad oggi una fantastica stagione aggiudicandosi la seconda piazza e sino alla fine siamo stati in corsa anche per il primo posto. Adesso ci tuffiamo nei Playoff consapevoli che possiamo giocarcela con tutti, lo abbiamo dimostrato, nulla è precluso. Gli sportivi milazzesi si sono molto avvicinati in questa stagione, dei giovani hanno anche formato un gruppo tifoseria e di tutto ciò ne sono molto felice. Sono certo che in questa nuova fase la città di Milazzo si avvicinerà ancor di più alla squadra ed i ragazzi lo meritano per ciò che stanno facendo. Ci stiamo divertendo, adesso vogliamo sognare».

