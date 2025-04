Ha fatto sosta nel porto di Milazzo il catamarano “Lo Spirito di Stella”, impegnato nel progetto internazionale “WoW (wheels on waves) around the world”, un periplo intorno al globo dedicato all’inclusione e all’accessibilità per le persone con disabilità.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione fondata da Andrea Stella, è sostenuta dal Ministero della Difesa e ha preso il via da Genova nel luglio 2023 insieme alla nave scuola Amerigo Vespucci. Il viaggio si concluderà sempre a Genova il prossimo giugno 2025.

Nel corso della sosta a Milazzo, il Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo Alessandro Sarro ha fatto visita a bordo del catamarano ormeggiato presso la Marina di Nettuno, incontrando l’equipaggio e manifestando profondo apprezzamento per l’alto valore umano, sociale e simbolico del progetto. L’iniziativa, che ha visto coinvolti militari con disabilità italiani e stranieri, rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione e valorizzazione del personale militare vittima di traumi in servizio.

“Lo Spirito di Stella” è il primo catamarano al mondo completamente accessibile, progettato senza barriere architettoniche, capace di ospitare a bordo anche persone in sedia a rotelle grazie a soluzioni tecniche studiate nei minimi dettagli: ampi spazi di passaggio, pulsanti accessibili, cabine e bagni adattati e un sistema di guida a “sforzo zero”.

Il progetto “WoW (wheels on waves) around the world” non si limita alla sola navigazione. A bordo si svolgono attività di monitoraggio ambientale, promozione del turismo accessibile, raccolta dati per la sostenibilità marina, attività educative con le scuole e la promozione dello sport velico paralimpico. Un’iniziativa che fonde il mare, la solidarietà e l’innovazione per lanciare un messaggio universale: nessuno deve essere lasciato indietro.

La Capitaneria di Porto di Milazzo si unisce a questa tappa simbolica, sottolineando l’importanza di sostenere e promuovere iniziative che esaltano i valori della solidarietà, della resilienza e dell’uguaglianza.

