Parte il conto alla rovescia per la prima delle tre giornate di processione di San Francesco, alle quali stanno lavorando Padre Saverio Cento per la parte religiosa ed il Comitato per quella civile. Quest’anno, esattamente come due anni fa, il corteo religioso verrà suddiviso in due parti. Due i giorni di processione previsti: sabato 3 maggio e domenica 4 maggio. Martedì 6 la Berrettella.

La decisione di dividere la processione in due parti è dettata da motivi pastorali. Sono, infatti, tanti i momenti previsti nell’ambito del percorso religioso del Santo compatrono di Milazzo. In questo modo verranno meglio valorizzati senza rendere necessariamente la processione troppo lunga.

La prima giornata è in programma sabato 3 maggio. Alle 18 si svolgeranno i Vespri Solenni e la Celebrazione Eucaristica presieduti dal M.R.P. Francesco Carmelita o.m. Correttore Provinciale. Subito dopo la processione del Simulacro del Santo Padre con il primo itinerario: le vie D’Amico Rodriguez, San Domenico, San Giuseppe, Papa Giovanni XXIII, Vico I Castello, Scalinata Castello, ingresso al Castello dove si svolgerà l’Atto di Consacrazione al Santo Patrono e Custode della Città. Poi Via Generale del Bono, Via lmpallomeni e rientro in Chiesa.

La seconda giornata è in programma domenica 4 maggio. La processione comincerà alle 16 con il secondo itinerario: Via G.B. Impallomeni, piazza Roma, via Pistorio, via Risorgimento, via Vittorio Veneto, piazza XXV Aprile Via Colonnello Magistri dove è prevista la benedizione aIl’Itet “Leonardo da Vinci”, piazza Sacro Cuore, Via Migliavacca, Via dei Mille, Largo dei Mille, Via Rizzo, Molo Marullo, Via Crispi, piazza della Repubblica. Via Giacomo Medici, Lungomare Garibaldi, Santa Maria Maggiore, via Maisano, Via Mezzaluna, Via Erta San Domenico, Lungomare Garibaldi, Salita San Francesco e rientro in Chiesa.

A portare in spalla il simulacro di San Francesco saranno gli storici mbuttaturi di Milazzo. Per loro quest’anno una novità: le stanghe nuove. Due travi rustiche in legno di abete, un tipo di legno che ha delle proprietà idonee alla flessione per il carico della Vara.

I due legni sono stati offerti dalle famiglie di due ex portatori. La lavorazione delle travi dallo stato rustico a quello finito è stata offerta dalla falegnameria Buccafusca di Milazzo. Una soluzione adottata per alleggerire il carico della vara che grava sulle spalle degli “mbuttaturi”.

Altra novità, anticipata peraltro dalla dirigente del “Leonardo da Vinci” Stefania Scolaro, in occasione di alcuni momenti celebrativi per il decennale del Nautico nella sua scuola, anche la sosta di San Francesco in processione all’Istituto. Altra importante fermata nel quartiere di Vaccarella con i pescatori che renderanno omaggio al “Santu Patri” con le barche sui marciapiedi illuminate da lampare accese per potere essere benedette.

