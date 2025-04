Tra i designati nella varie strutture ospedaliere la presidenza della Regione Sicilia ha individuato un altro milazzese, Rosario Piraino , consigliere comunale del Comune di Milazzo, come componente del collegio dei revisori dell’ICCRS Bonino Pulejo – Messina.

Il Collegio rimarrà in carica tre anni ed è composto anche da Carmelo Poma proveniente da Catania, in rappresentanza del Ministero delle Finanze, e Mario Giuseppe Fazio , barcellonese, designato dal Ministero della Salute.

II milazzese Antonio Coluccia è il nuovo presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina (Policlinico). Coluccia, commercialista, viene riconfermato per un altro triennio ma questa volta con funzioni di presidente.

