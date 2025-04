Crolla cornicione in via Umberto I a Milazzo, danneggiata un’auto. Dentro c’era il conducente

Crolla il cornicione di un palazzo di via Umberto I.

Uno dei pezzi di cemento, precipitati dall’alto, ha distrutto il parabrezza di una macchina parcheggiata proprio sotto lo stabile.

Il proprietario era appena entrato in auto per andare via quando ha sentito il boato causato dal crollo e visto il vetro della macchina andare in frantumi. Sul posto i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Locale.

L’area è stata immediatamente recintata. Si tratta, infatti, di un palazzo già pericolante. Nei piani superiori era già stata messa la recinzione di protezione per evitare crolli tranne nel secondo piano, da dove oggi è crollato il cornicione.





