Porto di Milazzo, avaria ai motori per una nave del Camerun. Il soccorso della Capitaneria

La Capitaneria di Porto di Milazzo ha coordinato un’operazione di assistenza ad nave da carico battente bandiera del Camerun, lunga 140 metri e con una stazza di 15.000 tonnellate.

Durante il viaggio dalla Francia alla Turchia, il cargo ha riportato un’avaria a entrambi i motori mentre si trovava a circa 16 miglia a nord-est del porto di Milazzo. In seguito alla richiesta della società armatrice, è stato organizzato l’intervento di rimorchiatori per trasferire l’unità in una zona di mare sicura.

La Capitaneria di Porto di Milazzo ha quindi autorizzato l’uscita di un rimorchiatore portuale della società MTug “Rimorchiatori Augusta”, che ha raggiunto la nave e l’ha condotta verso la rada del porto milazzese. Giunta in prossimità dell’area portuale, sotto il coordinamento della Capitaneria, sono intervenuti i Piloti della Corporazione di Milazzo per gestire le operazioni di ancoraggio in condizioni di massima sicurezza. Le manovre si sono concluse positivamente nella tarda notte.

Nei due giorni successivi all’arrivo in rada, l’equipaggio della nave cargo ha lavorato intensamente per riparare l’avaria, affiancato da personale tecnico specializzato autorizzato dallo Stato di bandiera. Completati gli interventi di ripristino, è intervenuto il personale ispettivo del Nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto di Milazzo, che ha effettuato tutti i controlli previsti dalle procedure applicabili dallo Stato del porto di approdo. Nell’ambito delle verifiche sono state condotte anche prove di navigazione, essenziali per accertare la piena efficienza dei sistemi di bordo.

Solo a seguito dell’esito positivo di tali controlli e prove, la Capitaneria di Porto di Milazzo ha rilasciato l’autorizzazione alla nave che, ieri, ha ripreso la navigazione ed ha proseguito il viaggio verso il porto di destinazione in Turchia.

L’intera operazione si è svolta in completa sicurezza grazie all’efficace sinergia tra i servizi tecnici nautici, l’agenzia raccomandataria marittima Paolo Laquidara, l’equipaggio della nave, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Milazzo.

