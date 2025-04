Incidente a Ponente prima dell’imbocco dell’asse viario. A quanto pare un ragazzo in moto ha perso il controllo del mezzo. Per stabilire l’esatta dinamica sono però in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale intervenuta con due pattuglie.

In questo momento il ragazzo ferito si trova a terra in attesa dell’ambulanza del 118 che tarda ad arrivare. Pare essere ferito ad una gamba.

Sul posto insieme alla Polizia Locale anche una pattuglia della Guardia di Finanza.

IN AGGIORNAMENTO

