Debutta venerdì 23 maggio, alle 21, al Teatro Trifiletti, “Il Racconto del Mare”, un’opera teatrale intensa e visionaria, diretta da Viviana Isgrò, che unisce parola, corpo e musica in un

viaggio emozionale attraverso il tempo, la memoria e la natura.



Una drammaturgia originale che affonda le radici nel mito mediterraneo e racconta la storia struggente di Mylae, una sirena che rinuncia al mare per amore, trasformandosi in donna e affrontando il mondo terreno, tra onflitti interiori, aspettative sociali e desiderio di libertà. Una narrazione corale che attraversa generazioni, evocata dalla voce poetica delle tre Parche – Vita, Amore e Morte – e guidata da una regia visionaria che alterna momenti teatrali, coreografie, musica e lirismo.

Le coreografie di danza-teatro sono firmate dal ballerino Anthony Foti, in scena anche come interprete in due emozionanti passi a due accanto a Sharon Mazzeo, presenza d’eccezione e cresciuta artisticamente nella scuola di danza Beyond ASD di Luana Gaipa.



Lo spettacolo si arricchisce della speciale coreografia di Heels a cura del maestro Andrea Torre, interpretata dalle ballerine Rosanna Vasta e Valentina Di Salvo.



Tutta l’opera si distingue per il forte impianto visivo e simbolico: scenografie mutevoli, costumi evocativi e un uso espressivo della musica trasformano il palco in uno spazio sospeso tra reale e onirico.



A dare corpo alla narrazione è la compagnia permanente di straordinari performer di “Il Circolo delle Lucertole”, presieduta da Viviana Isgrò, capaci di fondere gesto e teatro in un linguaggio universale che parla direttamente alle emozioni dello spettatore. Loro sono Antonella Masotto, Emanuele Munafò, Salvatore Trifilò, Davide La Cara, Mariella Aragona, Maria Domenica Ravidà, Mario Giglio e Viviana Isgrò. La supervisione vocale e la direzione del canto è stata affidata al maestro Marco Sindoni. Il service tecnico sarà a cura de “I tintori della provvidenza”.



“Il Racconto del Mare” è un’opera che porta in scena anche la complessità del femminile, il peso delle convenzioni sociali e il richiamo irresistibile delle origini, in una continua tensione tra l’essere e l’apparire. È una lotta tra natura e identità, fonde tradizione e innovazione, invita il pubblico a riflettere su ciò che siamo, su ciò che rinunciamo ad essere, e sull’amore come forza dirompente e trasformativa. Con un finale poetico e potente, l’opera lascia un segno profondo, ricordandoci che, forse, la memoria è l’unico vero ponte tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo diventare.



Il Racconto del Mare. Drammaturgia: Valentina Di Salvo, Viviana Isgrò. Regia: Viviana Isgrò. Coreografie danza-teatro: Anthony Foti. Coreografia Heels: M. Andrea Torre. Produzione e messa in scena: Il Circolo delle Lucertole

INFO 347 170 4262







