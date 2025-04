Il Movimento 5 Stelle di Milazzo torna nelle piazze. Sabato 3 maggio, alle 10, organizza la manifestazione pubblica “Sì al ponte, quello utile!” presso il Ponte di Calderà, lato Milazzo, per denunciare una situazione non più tollerabile. «Mentre si discute di opere faraoniche come il Ponte sullo Stretto scrive in un comunicato stampa il rappresentante del Gruppo Territoriale M5S Milazzo Michele Vacca – il nostro territorio resta prigioniero di un ponte essenziale chiuso da oltre un anno. La recente rottura di una trave, l’assenza di una viabilità alternativa sicura e i ritardi nella gestione dei lavori stanno isolando centinaia di lavoratori, studenti e famiglie».

«Abbiamo – continua – accolto con attenzione l’ultima dichiarazione del Genio Civile, che indica come obiettivo l’apertura di almeno una corsia entro il 20 giugno. Ma va detto con chiarezza: non c’è alcuna certezza sui tempi e si tratta comunque, almeno inizialmente, di una soluzione parziale, con senso unico alternato. Non ci accontentiamo di promesse. Non ci siamo mai fermati. Siamo sempre stati al fianco della nostra comunità e oggi rilanciamo il nostro impegno con più forza. Con questa manifestazione diamo ufficialmente il via alla nostra campagna di ascolto e azione nei quartieri, per essere ancora più vicini ai cittadini, ogni giorno». Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

