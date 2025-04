«Andate e giocate in serenità – ha detto – Sì, è vero, si gioca per vincere ma lo sport è divertimento. E deve essere solo questo»

In città la tensione per la gara è altissima. E questi ultimi giorni sono stati vissuti con molta apprensione anche da parte degli atleti mamertini. Padre Saverio ha parlato ai giocatori, tutti raccolti di fronte a lui, sul prato verde dello stadio comunale sotto il sole di queste prime giornate primaverili.

Gli atleti si stavano preparando prima della partita di domani, domenica 27 aprile, giornata in cui la SS Milazzo, durante questa ultima partita di campionato, sfiderà la Jonica Fc. La vittoria potrebbe portare la squadra milazzese in Serie D.

