E’ in programma oggi alle 09.45, davanti alla cappellina della Stella Maris nel porto di Milazzo, alla presenza del comandante del porto di Milazzo, Capitano di Fregata Alessandro Sarro e del cappellano del porto padre Saverio Cento, un momento di raccoglimento e di preghiera in occasione dell’inizio dei funerali del Santo Pontefice Francesco.

Saranno presenti anche i rappresentanti degli operatori portuali, delle compagnie di navigazione e delle agenzie marittime.

Poco prima della cerimonia funebre del Papa, la marineria e tutti i pescatori italiani si uniranno in un commosso saluto. Onoreranno la sua memoria suonando le sirene dei loro pescherecci in tutta italia, in segno di rispetto e riconoscenza per il suo profondo legame e la sua vicinanza al mondo della pesca.

Questo gesto vuole essere un segno di profondo rispetto e un tributo al legame speciale che Papa Francesco aveva con la comunità dei pescatori. È un modo toccante per la marineria di esprimere il proprio cordoglio e riconoscere il suo legame con Papa Francesco.

