I Carabinieri controllano i cantieri di Milazzo. In questi giorni, infatti, sono stati effettuati dei sopralluoghi nei pressi di vari siti sottoposti a lavori di costruzione e ristrutturazione nel territorio mamertino da parte del personale delle Stazioni Carabinieri unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Milazzo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC. di Messina e Palermo, coadiuvati, per quanto di competenza, da personale dello S.PRE.SAL. dell’A.S.P. di Messina nonché da consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.



I controlli rientrano in un programma d’azione a lungo termine, in sinergia con quanto promosso dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Verzera, volto al contrasto all’abusivismo edilizio e alle violazioni della normativa inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro.



L’attività ispettiva proseguirà ancora, in previsione dell’imminente avvio della stagione estiva, a garanzia dell’applicazione delle necessarie misure di sicurezza a favore di lavoratori e manovalanze nonché per la tutela di tutto il territorio della piana milazzese.







