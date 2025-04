Precipita con il deltaplano nelle acque dell’Area Marina Protetta.

L’uomo che aveva preso il volo, a quanto pare, nei pressi di Monte Trino ha perso il controllo del mezzo. L’uomo sembra essersi lanciato con un gruppo di amici.

Rimasto illeso è stato soccorso da una motovedetta della Capitaneria di Porto. I soccorsi sono stati coordinati dal comandante Alessandro Sarro.

Motovedette della Guardia Costiera nell’Area marina protetta di Capo Milazzo

AGGIORNAMENTO. Nel tardo tardo pomeriggio di oggi, la motovedetta CP 875 ha effettuato un tempestivo e efficace intervento di salvataggio in favore di un uomo di 59 anni di nazionalità tedesca. L’uomo stava praticando parapendio nei pressi di Capo Milazzo, insieme ad altri piloti. Intorno alle 17:30, a causa di un guasto all’attrezzatura, il parapendio dell’uomo tedesco è precipitato in acqua. I piloti presenti hanno immediatamente dato l’allarme e contattato la sala operativa della Guardia Costiera di Milazzo. La Capitaneria di Porto ha prontamente inviato la motovedetta CP 875 sul luogo dell’incidente. Grazie anche all’ausilio delle telecamere dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, è stato possibile monitorare la posizione dell’uomo e fornire indicazioni precise alla motovedetta per l’intervento.La motovedetta ha raggiunto l’uomo in pochissimo tempo. L’uomo, oramai stanco e ancora collegato all’attrezzatura, è stato tratto in salvo e condotto presso la Capitaneria di Porto per ricevere assistenza e cure mediche da parte del 118. Fortunatamente, l’uomo sta bene e non ha riportato lesioni.

