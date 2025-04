Un nuovo concerto per l’Ensemble Vocale Cantica Nova, diretto da Francesco Saverio Messina, che si esibirà domenica 27 aprile, alle 20, nella chiesa del Carmine.

Un “Concerto Spirituale” in cui saranno proposti brani di musica sacra del periodo medievale, rinascimentale e contemporaneo ma anche i brani della tradizione e dei classici come Bach, Mozart ed Händel.

Un viaggio sonoro attraverso le profondità dell’anima umana, tra esaltazione e contemplazione, speranza e drammaticità.

Un percorso musicale per immergersi in sè stessi, per riflettere sulla bellezza della fede e della redenzione, indipendentemente dal proprio credo religioso.

L’Ensemble Vocale milazzese sarà accompagnato all’organo da Antonio Cardone, al flauto da Caterina Cassisi e al clarinetto da Giuseppe Minutoli.





