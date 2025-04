C’è anche un milazzese a concorrere per il CNSU (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari): il massimo organo di rappresentanza per gli studenti universitari a livello nazionale.

E’ ventunenne Nicolò Bellinvia, studente di economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, competerà per un seggio nel collegio nord-ovest, che comprende tutte le università della Lombardia, del Piemonte e della Liguria.

E Io farà sotto il simbolo di Azione Universitaria-Astra, portando avanti un programma basato su rappresentanza e merito.

È un fatto che fa notizia non solo per il prestigioso ruolo ma anche perché Bellinvia ha mosso proprio a Milazzo i suoi primi passi nella politica studentesca. E’, infatti, conosciuto a Milazzo per aver co-fondato il Gruppo Studentesco All-in ai tempi in cui frequentava l’ITT Ettore Majorana.

Da allora condivide insieme ad altri giovani un percorso di impegno civile, che ha saputo trasporre anche nella sua città d’adozione, Milano. Nicolò è fortemente legato aII’attivista politico milazzese Dario Nostro e al vicepresidente di Azione Universitaria, il messinese Francesco Armone. «La mia candidatura – confessa Bellinvia – nasce dalla volontà di dare voce agli studenti e di costruire un’università che premi il merito e garantisca opportunità reali a tutti. Credo in un’istruzione che formi non solo professionisti, ma cittadini consapevoli e attivi nella società. Sbaglia chi crede che l’ultima delle istituzioni educative sia la scuola, perché anche all’università vale la positività dei rapporti, delle esperienze extra-didattiche e dell’associazionismo. Non saremo solo professionisti chiamati al lavoro, ma anche uomini chiamati all’arricchimento della vita pubblica».

Il CNSU è l’organo consultivo nazionale che rappresenta gli studenti universitari presso il Ministero deII’Università e della Ricerca. Composto da 28 rappresentanti eletti tra tutte le università italiane, il Consiglio ha il compito di esprimere pareri e proposte su tematiche di interesse accademico e legislativo, oltre a interloquire con le istituzioni per migliorare la qualità dell’istruzione superiore in Italia.

Le elezioni per il suo rinnovamento si svolgeranno nei giorni 14 e 15 maggio nelle università di tutta Italia.

