«E siamo agli ultimi novanta minuti». Mauro Versaci, presidente della SS Milazzo, sintetizza così l’intera stagione calcistica mamertina. I minuti di cui parla sono quelli decisivi. Quelli che potrebbero portare la squadra milazzese in Serie D.

Domenica 27 aprile, infatti, i ventotto giocatori della SS Milazzo guidati da mister Angelo Bognanni sfideranno a Santa Teresa di Riva quelli della Jonica Fc. L’ultima partita di campionato che da settimane tiene con il fiato sospeso i tifosi della città.

La penultima è stata giocata allo stadio Marco Salmeri la prima domenica di aprile quando il Milazzo ha battuto 2 – 0 la Leonfortese conquistando la vetta solitaria della classifica, staccando il Modica di due lunghezze ad una sola giornata dal termine.

«Tutto il nostro progetto – aggiunge Versaci – si racchiude in questi novanta minuti fatti di paura, consapevolezza, orgoglio, soddisfazione. E comunque vada per noi è stato un successo. I risultati che abbiamo ottenuto in questo anno sono tutti positivi e sorprendenti. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi. E parlo, per quanto mi riguarda, nei confronti della città che ci ha sostenuti fin dal primo giorno e nei confronti della società».

Mauro Versaci traccia un bilancio della stagione che sta per concludersi e lo fa mettendo soprattutto in evidenza i giovani. «Siamo la squadra – riprende – che più di tutte ha al suo interno ragazzi indigeni. La squadra che, più di tutte, ha valorizzato i giovani».

Una carta vincente. «Il nostro vero successo – continua – è vedere lo stadio ogni domenica pieno. Non succedeva da anni. Pieno di tifosi, sì. Ma anche di famiglie e bambini. Loro sono i tifosi del futuro».

Proprio per raggiungere questo scopo la società, durante l’anno ha organizzato diverse iniziative per coinvolgere le scuole e anche un concorso: “Il Mamertino“.

Versaci neanche prova ad ipotizzare quello che succederà domenica prossima. «Può accadere di tutto – dice – la Jonica gioca per la salvezza. Aspettiamo domenica e poi si vedrà. Io so che i ragazzi, sotto gli occhi attenti del mister Bognanni, daranno il meglio senza risparmiarsi. Anche loro stanno vivendo con grande apprensione queste giornate prima dell’ultima partita». Giornate fatte di duro allenamento.

Versaci parla anche del mister. «Una scelta giusta – continua – e di questo ringrazio il direttore sportivo Caragliano. E’ giovane ma di grande esperienza e professionalità. Ha saputo, prima di ogni cosa, fare squadra».

Eppure anche se non si sbilancia in nessuna ipotesi, il presidente della SS Milazzo ad un futuro in serie D ci pensa. Se il Milazzo, infatti, verrà promosso la società dovrà fare i conti con uno stadio che ha bisogno di essere adeguato. A cominciare dal manto erboso, in questo momento carente. «Bisognerà sistemarlo – conclude Versaci – E bisognerà trovare l’alternativa per gli allenamenti. Per risolvere queste problematiche abbiamo già avviato un dialogo e trovato piena disponibilità da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Midili così come dell’assessore allo sport Antonio Nicosia».

In questo momento lo stadio Marco Salmeri destinato, nei progetti futuri dell’attuale amministrazione comunale, ad esser demolito nel momento in cui verrà costruito quello nuovo ha una capienza di 1200 (posti 600 in tribuna, 500 in gradinata e 100 nel settore ospiti).

Articolo di ROSSANA FRANZONE

