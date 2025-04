Nonostante la giornata di lutto per lo svolgimento delle esequie di Papa Francesco, i frati Minori del convento di San Papino e coordinati dal Parroco Fra Graziano Bruno hanno ottenuto l’autorizzazione da parte della Curia Arcivescovile per poter comunque svolgere la processione in onore del SS. Crocifisso. La stessa si svolgerà con momenti di preghiera e raccoglimento in onore al Papa scomparso. Lo spettacolo di fuochi d’artificio, invece, è stato annullato.

Sono cominciati martedì scorso, 22 aprile, i festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, opera scolpita da Fra Umile da Petralia e custodita nella chiesa di San Papino. Quest’anno i festeggiamenti commemorano i 227 anni della Lacrimazione del SS. Crocifisso, avvenuta la domenica “in albis” del 1798, con un programma di eventi religiosi e sportivi, patrocinati dal Comune di Milazzo.

Martedì 22 aprile è stata la giornata dedicata alla festa liturgica in onore al SS. Crocifisso con una celebrazione alle ore 18 presieduta dal parroco Fra Graziano Bruno, al termine della quale si è tenuto un concerto a cura dei bambini e dei ragazzi della parrocchia.

Sabato 26 aprile, prima della processione è prevista una solenne celebrazione Eucaristica, alle 18, presieduta da Fra Francesco Furore o.f.m. Guardiano della Fraternità dei frati di Milazzo-Barcellona Pozzo di Gotto, alla presenza delle autorità cittadine, cui seguirà l’Atto di Affidamento della Città di Milazzo al SS. Crocifisso.

Alle ore 19.15 la processione seguirà il seguente itinerario: Piazza S. Papino, Via Risorgimento, Via Marsala, Via Calatafimi, Via Gaeta, Via Volturno, Piazza S. Papino, Via Marinaio d’Italia, Via Felice Cavallotti, Piazza S. Papino e rientro in chiesa con la benedizione della reliquia del Fazzoletto che ha asciugato le miracolose lacrime.

Domenica 23 aprile, domenica “in albis”, durante la messa mattutina delle 8,30 vi sarà la presenza dell’A.S.D. GI.FRA. cui seguirà, presso i campi di calcio di S. Papino, un momento di sport e di festa. Al termine della messa delle ore 10.30 vi sarà il sorteggio del premio messo in palio, che di fatto concluderà i festeggiamenti 2025 .

