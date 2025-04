Il “Giro dei 2 Mari con Marzia” fa tappa a Milazzo. Per abbattere barriere architettoniche e mentali

Per la prima volta il “Giro dei 2 Mari con Marzia” fa tappa a Milazzo. Marzia sta per tornare e farà visita ai comuni della provincia di Messina per abbattere le barriere architettoniche e mentali.

Manca un mese, infatti, alla partenza del Giro dei due Mari con Marzia, giunto ormai alla sua IX edizione, e la prima novità è proprio il passaggio da Milazzo per abbattere una barriera insieme all’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Pippo Midili e all’assessore allo Sport Antonio Nicosia.

Milazzo sarà la terza parte del suo viaggio. Arriverà in città il 24 maggio, alle 11.

Lei, con il papà Gianni, è stata a Milazzo lo scorso ottobre in occasione della giornata di “Educazione allo Sport” organizzata dal Movimento Sportivi Milazzesi presieduto da Gianluca Venuti. Marzia è una ragazza affetta da problemi motori e impossibilitata a pedalare. Il Papà Gianni, appassionato di ciclismo, un giorno decide di portarla con sé e costruisce una bicicletta adattata in modo da “portandosela” letteralmente dietro.

Comincia così quell’avventura ciclistica che negli anni è diventata “Il Giro dei due mari con Marzia”, giunto quest’anno all’ottava edizione. Una passeggiata cicloturistica che unisce appunto la costa jonica a quella tirrenica, con un unico scopo: abbattere le barriere architettoniche e mentali.

