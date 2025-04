“Il benessere psico-fisico in età giovanile”, il seminario informativo all’istituto Majorana

Si è svolto nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Tecnologico Majorana di Milazzo prima della pausa pasquale il seminario informativo e formativo dal titolo: “Il benessere psico-fisico in età giovanile” col patrocinio del Club Rotary di Milazzo e Soroptimist Club Milazzo e Soroptimist Spatafora Gallo Niceto.

Moderato dal dirigente scolastico, Bruno Lorenzo Castrovinci all’incontro erano presenti gli psicoterapeuti e psicologi Marco Italiano, Raffaella Catania e Claudio Italiano, dirigente medico dell’Ospedale di Milazzo, oltre, ovviamente, al presidente del Club Rotary sezione di Milazzo, Felice Nania, e alle presidenti dei club Soroptimist Grazia Di Paola e Jenny Maio.

All’inizio della manifestazione Raffaella Catania che ha invitato la giovane platea “a fare rumore” e ricordare la studentessa siciliana Sara Campanella, ennesima vittima di una catena infinita e incomprensibile di femminicidi.

L’intervento introduttivo del preside Castrovinci, nel sottolineare l’impegno dell’Istituto per la promozione del benessere emotivo a scuola, quale condizione essenziale per il benessere fisico dei propri studenti, è stato propedeutico alla trattazione delle successive tematiche approfondite anche con l’ausilio di slide dagli specialisti: benessere psicologico e adolescenza, percorsi possibili di prevenzione ed intervento, benessere psicologico tra lo sport e la motivazione, e infine, fame d’amore e disturbi del comportamento alimentare, fenomeni di disagio psico-fisico e sociale che si stanno diffondendo in maniera esponenziale, tanto da rappresentare una vera e propria emergenza.



«Se il passaggio dall’adolescenza all’età adulta – commenta il Dirigente scolastico – è segnato da difficoltà e sofferenze, progetti ed eventi simili risultano utili al fine di cogliere eventuali segnali di sofferenza e saperli fronteggiare, e addirittura imprescindibili nel raccogliere criticità e ulteriori proposte di interventi, anche civici, da sottoporre alle specifiche istituzioni. E’ proprio in tale direzione che il Majorana, nel suo Patto educativo di comunità, attraversa consapevolmente la prevalente funzione formativa della scuola per un’efficace costruzione di solide e concrete alleanze col territorio, formative, educative, civili e sociali».

La mattinata si è conclusa con le congratulazioni a un alunno dell’istituto, Gaetano Munafó, per il suo recente terzo posto marcia ai campionati italiani.

