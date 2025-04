Vivere il mare in sicurezza. Ecco come conseguire la patente nautica alla scuola Arcobaleno

La Scuola Guida Arcobaleno non si ferma. Continua a crescere offrendo da qualche settimana anche la possibilità di conseguire la patente nautica. A metà aprile partirà il nuovo corso che consentirà di navigare entro 12 miglia. Un corso che potrà essere seguito anche online. Ma anche la patente nautica D1 che consente di guidare moto d’acqua, natanti e imbarcazioni fino a 12 metri e con motore non superiore a 85 kW o 115,6 CV, entro sei miglia dalla costa, in navigazione diurna.

La patente nautica D1 può essere conseguita già a 16 anni, rappresentando un’opportunità unica per i più giovani di avvicinarsi al mondo della nautica in modo sicuro e responsabile. Gli esami per la patente D1 si terranno in sede. Questo nuovo corso è perfetto per chi desidera esplorare le meraviglie del mare e vivere avventure indimenticabili in barca.

Alla Scuola Guida Arcobaleno la qualità della formazione è una priorità. Gli istruttori sono professionisti altamente qualificati, con anni di esperienza nel settore. All’utente viene offerto un approccio personalizzato, garantendo attenzione e supporto necessari per affrontare con successo gli esami e diventare conducenti sicuri e responsabili.

Per rendere l’apprendimento ancora più efficace e accessibile, è stata sviluppata una piattaforma online che consente agli studenti di esercitarsi in modo autonomo attraverso simulazioni, quiz e materiali didattici interattivi. A corsi teorici online, inoltre, si affiancano lezioni in presenza che garantiscono una preparazione approfondita non soltanto per affrontare gli esami, ma anche per affrontare in sicurezza il mare. Il carteggio nautico verrà studiato in presenza con il supporto di istruttori qualificati.

Da cinquant’anni, l’Autoscuola Arcobaleno è un punto di riferimento per la formazione alla guida a Barcellona Pozzo di Gotto. Situata in Via San Vito, la scuola attualmente gestita dai fratelli Giunta ha accompagnato generazioni di studenti nel loro percorso verso l’autonomia e la sicurezza alla guida. Adesso è arrivato il momento di una nuova sfida con l’ampliamento dell’offerta formativa che include anche corsi per la patente nautica.

«L’Autoscuola Arcobaleno è più di una semplice scuola di guida – affermano i fratelli Giunta – è un luogo dove si costruiscono competenze, si sviluppa la sicurezza e si creano legami».

I gestori della Scuola Guida Arcobaleno hanno inoltre aperto uno “sportello” dedicato ad agenzia di disbrigo pratiche (quali passaggi di proprietà, targhe ciclomotori, carte tachigrafiche, bollo auto e altri servizi connessi) per offrire ai clienti un servizio a 360°. Hanno inoltre annunciato che, a breve, saranno istituiti nuovi corsi per il conseguimento della patente nautica, in diverse fasce orarie, per venire incontro a tutte le esigenze dell’utenza.

