A partire da oggi proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco scomparso il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile 2025.

Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri in vista delle esequie del Santo Padre che si svolgeranno sabato 26 aprile alle 10 sul sagrato della basilica di San Pietro in Vaticano.

Oltre alle bandiere a mezz’asta, il lutto nazionale prevede che nelle scuole si osservi un minuto di silenzio e che gli esponenti del governo siano obbligati a cancellare tutti gli impegni in agenda nel periodo di lutto.

Le personalità pubbliche possono partecipare solo a eventi di beneficenza. La giornata di lutto nazionale non è riconosciuta «non lavorativa» per legge e quindi non comporta la chiusura di uffici pubblici, aziende, scuole o delle attività commerciali, quest’ultime, però, possono decidere liberamente di restare chiuse.

LE CERIMONIE DEL 25 APRILE. Tutte le cerimonie per il 25 aprile sono consentite con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno

