Milazzo, al Santuario di San Francesco di Paola la messa per Papa Francesco

Milazzo, al Santuario di San Francesco di Paola la messa per Papa Francesco

Domani, mercoledì 23 aprile, alle 18.30 tutta la Comunità del Santuario di San Francesco di Paola si riunirà per celebrare una Messa in suffragio per Papa Francesco, scomparso il giorno di Pasquetta.

Per la morte del pontefice da martedì è stato proclamato cinque giorni di lutto nazionale.

I funerali del Papa saranno sabato 26 aprile alle 10. Lo ha reso noto la Santa Sede. La Liturgia esequiale sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin