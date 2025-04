L’ Ufficio Acquedotto ha comunicato che è stata avviata, in collaborazione con una società esterna, la lettura dei contatori dell’acqua presenti nelle abitazioni e nelle attività commerciali del territorio comunale.

Il Comune di Milazzo invita i cittadini ed in particolare coloro che hanno il contatore all’interno della loro abitazione, ad agevolare l’attività di questi operatori che sono identificabili attraverso uno specifico tesserino di riconoscimento.

