Pasqua su Mediaset per la pasticcera milazzese Titti Scolaro. Ieri pomeriggio, infatti, è andato in onda su Studio Aperto Magazione un servizio dedicato alle “Opere d’arte fatte di cioccolato”.

Tra le uova di Pasqua protagoniste della puntata anche quello di Titti Scolaro.

La pasticcera milazzese, in una breve intervista, ha parlato del suo uovo di Pasqua d’Autore che ha conquistato la medaglia di bronzo alla Fiera del Tirreno CT di Massa Carrara nei concorsi organizzati dalla FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria).

In questa competizione, tra le più importanti del settore, l’uovo si è distinto nella categoria “Miglior Uovo di Pasqua decorato” grazie alla sua bellezza e originalità. L’opera è un vero capolavoro di alta pasticceria e fine arte. Peso 700 grammi, cioccolato bianco di altissima qualità Edelweiss Agostoni, le decorazioni sono rilievi in pasta scultura e colori alimentari a base di burro di cacao.

Ma ciò che rende quest’uovo ancora più straordinario è l’ispirazione artistica dietro la sua creazione. Titti Scolaro ha voluto rendere omaggio a due giganti della storia dell’arte, Vermeer e Van Gogh, unendo le loro opere in una composizione armoniosa e visivamente potente: “La Notte Stellata” di Van Gogh, uno dei dipinti più celebri di sempre, “I Girasoli”, icona di vitalità e ottimismo, “Campo di grano con volo di corvi”, ultima opera e testamento spirituale dell’artista olandese. In primo piano, in rilievo, “La ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer, conosciuta come la “Monna Lisa del Nord” per il suo sguardo misterioso e magnetico.

GUARDA QUI LA PUNTATA

