«Sarà anche – precisa Carmelo Isgrò – un modo per onorare la memoria di Papa Francesco che tanto ha amato e difeso il nostro pianeta. In questi anni al MuMa abbiamo condiviso tante riflessioni ispirate alla sua enciclica Laudato sì, che ci invita a prenderci cura della casa comune. Domani lo faremo concretamente, con piccoli gesti e grande gratitudine».

L’appuntamento è alle 17 al Covo degli Dei (via Baronia 37).

Domani pomeriggio pulizia della spiaggia in Area Marina Protetta con Marco Spinelli , Carmelo Isgró e come ospite speciale Riccardo “il DeNa” il chimico di GeoPop .

