Episodi di questo tipo accadono, ormai da tempo, nella zona della movida milazzese nonostante i massicci controlli delle forze dell’ordine che pattugliano costantemente la zona. Gli stessi militari, infatti, hanno subito dopo controllato i locali del centro cittadino e interrotto la musica, chiedendo ai proprietari di far uscire i clienti e abbassare le saracinesche.

Sul posto anche un’ambulanza del 118. Era, però, già stata chiamata per soccorrere una signora che ha accusato un malore mentre si trovava sulla sua auto. I sanitari, prima di portare la donna in ospedale, hanno medicato anche uno dei due ragazzi.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri che hanno identificando i ragazzi presenti. Lievemente ferito al naso un amico del giovane che è intervenuto per aiutarlo.

Ennesima rissa tra giovani a Milazzo, in piano Baele. Un gruppo di ragazzi, dopo una discussione nata tra i locali della Pescheria ha aggredito un giovane, colpendolo, raccontano i testimoni, ripetutamente con calci e pugni.

Movida Milazzo, ennesima rissa in pieno centro. L’intervento dei Carabinieri

Movida Milazzo, ennesima rissa in pieno centro. L’intervento dei Carabinieri

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.