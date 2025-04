Anche quest’anno Zona a traffico limitato per i bus turistici. Sarà attiva già dal prossimo 25 aprile sino al 30 ottobre. L’obiettivo è regolamentare l’accesso in centro urbano dei minibus e bus dedicati al trasporto di turisti, in particolare da e per il porto, sia per mitigare gli effetti del traffico, sia per superare criticità che ogni anno, specie in estate si registrano creando disagi ai residenti.



La Ztl non riguarderà quindi i bus impiegati su servizi di linea per il trasporto urbano ed extraurbano e le ditte che hanno sede legale nel Comune di Milazzo e che sono in regola con i tributi comunali. Gli operatori con sede operativa nel Comune di Milazzo ed in regola con i tributi comunali che svolgono servizio di trasporto di passeggeri, possono beneficiare di una riduzione del 40% delle tariffe per accesso in ZTL.



Il Comune metterà a disposizione nove aree per la sosta breve per salita/discesa passeggeri, in adiacenza al terminal portuale e diciotto per la sosta lunga in adiacenza al terminal portuale ed in altra area prossima al centro cittadino, secondo disponibilità.

Ecco la loro dislocazione: via dei Mille (5 breve), via Luigi Rizzo (3 breve), Marina Garibaldi (1 breve); piazzale Pizzoli (3 lunga), piazza Marconi (vecchia stazione e area parcheggio recintata, 12 lunga), Capo Milazzo (3 lunga).

Le aree di sosta breve sono ubicate nei punti di maggior afflusso e nelle stesse è consentita la sosta per un tempo massimo 15 minuti esclusivamente per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri. Le aree di sosta lunga sono ubicate in zone prossime ai punti di maggior afflusso e nelle stesse, nei limiti della disponibilità, è consentita la sosta per l’intera giornata. Le aree di sosta di Piazza Marconi e di via Tindaro La Rosa potranno essere utilizzate, all’occorrenza, anche dai possessori di Pass per sosta breve dietro pagamento del corrispettivo di 8 euro l’ora pagabile tramite le App di sosta.

Gli operatori provenienti da uscita Asse Viario Ponente o Piazza Marconi e diretti in via De Gasperi o via Ciantro, con transiti pertanto al di fuori dei varchi ZTL, potranno sostare nell’area di Piazza Marconi dietro pagamento del medesimo corrispettivo di 8 euro. Per i turisti che dovranno essere trasportati al Castello è stato studiato un percorso dedicato che evita il pagamento della Ztl.

La Zona a traffico limitato, attiva 24 ore su 24, sarà delimitata dai seguenti varchi: per chi arriva dalla Riviera di Ponente (via Risorgimento, Umberto I, C. Colombo, Vaccarella – Salita Cappuccini. Per i bus che giungeranno da via Gramsci (via Tindaro La Rosa e via Bixio, Migliavacca, Col. Magistri. Chi giungerà invece a Milazzo dall’uscita dell’asse viario di piazza 25 Aprile (via M. Scala, via San Giovanni e via Col. Magistri).

Praticamente non sarà possibile accedere al centro cittadino senza il pagamento di una tariffa che è stata individuata e che varierà secondo la tipologia del bus (9 posti, sino a 22 ed oltre 22), le loro caratteristiche (euro 6, 5 e 4) e la tipologia della sosta. I prezzi varieranno se la sosta sarà breve (tra 50 e 125 euro al giorno) o lunga (tra 70 e 175 euro al giorno) , con possibilità di abbonamenti settimanali e mensili. Agevolazioni per i veicoli elettrici (meno 50 per cento), full hybrid (meno 30 per cento) e a metano (meno 25 per cento).



Il controllo della ZTL sarà svolto dalla Polizia Locale ed al personale ausiliario del traffico: non sono previsti in questa fase sperimentale dispositivi di controllo elettronico. In corrispondenza dei varchi sarà installata idonea segnaletica anche di preavviso in modo da consentire ai mezzi non provvisti di autorizzazione per l’accesso alla ZTL bus di deviare verso altri percorsi esterni alla ZTL stessa.



